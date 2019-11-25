Важливо, щоб Пристайко витримав цей удар: експерт про звільнення Зеркаль

Дипломат Вадим Трюхан у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про звільнення пані Зеркаль.

"Мені як дипломату стало зрозуміло про що говорила пані Зеркаль, і я думаю, що і всім людям також це було зрозуміло. Тим більше, вона сказала, що її навіть відсторонили від останніх перемовин по газу. Мені здається, що це справа принципу особисто для президента Зеленського. Він міг би зустрітись з нею та залишити її у команді. Якщо ж президент спустить це на гальма, то це буде показувати його дійсні наміри. І от цього я, наприклад, дуже остерігаюсь. На мою думку, способів переконання пані Зеркаль залишитись у команді достатньо. Але набагато більш важливим є те, щоб Пристайко витримав цей удар. Ви запитували, чи професіонал він? Я думаю, що професіонал", - заявив дипломат.

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