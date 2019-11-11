Ватажок ''ДНР'' готовий до виборів в Україні: стало відомо, чому у Мінюсті не заборонили партію Дениса Пушиліна

В Україні безперешкодно існує політична партія "МММ", яку очолює ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Ми постараємося вирішити проблему "фейкових" політсил. Як юрист і депутат, я ініціював в Мін'юсті процедуру анулювання свідоцтв про реєстрацію партій, які або не брали участь у виборах протягом декількох десятків років, або порушували законодавство. Ви знаєте, що в Україні досі зареєстрована партія "МММ", яку очолює Денис Пушилін? " – поділився він.

За словами Качури, коли він спробував з'ясувати, як це стало можливим, почув у відповідь в органах державної влади, що "вони нічого не порушують".

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