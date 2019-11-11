Головна Новини
11 листопада • оновлено в 12:43
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Ватажок ''ДНР'' готовий до виборів в Україні: стало відомо, чому у Мінюсті не заборонили партію Дениса Пушиліна

84 Читати матеріал російською

В Україні безперешкодно існує політична партія "МММ", яку очолює ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Ми постараємося вирішити проблему "фейкових" політсил. Як юрист і депутат, я ініціював в Мін'юсті процедуру анулювання свідоцтв про реєстрацію партій, які або не брали участь у виборах протягом декількох десятків років, або порушували законодавство. Ви знаєте, що в Україні досі зареєстрована партія "МММ", яку очолює Денис Пушилін? " – поділився він.

За словами Качури, коли він спробував з'ясувати, як це стало можливим, почув у відповідь в органах державної влади, що "вони нічого не порушують".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини