Вакцина Путіна сумнівна, повторні випадки зараження COVID-19 можуть бути помилковими, – лікар з Ізраїлю

«Якщо антитіла до коронавірусу залишаються на все життя, то в принципі немає жодних проблем»

Заява президента РФ Володимира Путіна про те, що Росії вдалося створити першу вакцину від коронавірусу – сумнівна. Вакцина може бути створена не раніше ніж у кінці поточного року.

Припущення про те, що імунітет до COVID-19 може вироблятися протягом п'яти років, не відповідає дійсності. Повторні випадки зараження коронавірусом можуть виявитися помилковими. Про це в бліцінтерв'ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог, реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль.

– Президент Росії Путін повідомив про те, що його дочка випробувала на собі російську вакцину від COVID-19. Він розповів, що після першого щеплення у неї була температура 38, а наступного дня – трохи вище за 37. За словами міністра охорони здоров'я країни, препарат показав високу ефективність і безпеку. Як ви це оцінюєте? Справді російська вакцина – перша в світі?

– Говорити – це не означає зробити. Я оцінюю це так. У мене великі сумніви. Усе можливо. Але це ми побачимо через пів року, через рік.

Пік захворювання в країнах пострадянського простору почався в квітні. Для того щоб розробити вакцину, потрібно випробувати її на тваринах – добре, приберемо. Випробувати її безпеку – добре, теж приберемо. Наступний момент – для того щоб зрозуміти, працює вакцина чи ні, потрібно оцінити титр антитіл, які зберігаються у людини щонайменше три місяці. Що таке титри? Це кількість антитіл.

Отже, зараз серпень, восьмий місяць, захворювання почалося в квітні, в четвертому місяці. Мінус три місяці, виходить п'ятий місяць, тобто травень. Значить, вакцину винайшли за один тиждень? Або навіть за один місяць?

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Винайти вакцину за один місяць можливо, але шанс на це настільки мінімальний! Треба дивитися, який титр антитіл буде в жовтні. А якщо їх узагалі не буде?

Наприклад, є вакцини від СНІДу, але їх треба колоти раз на пів року, тому що титр антитіл падає.

Тому я скептично ставлюся до цього повідомлення. Але я можу помилятися.

– Як ви думаєте, чому Путін заговорив про свою дочку? Що вона одна з перших спробувала цю вакцину.

– Я думаю, що це більше політичні моменти, ніж медичні. Якщо я не помиляюся, вона якось була пов'язана з медичною тематикою, з розробленням вакцин, тестів, ліків.

– Повернемося до розроблення вакцини, яка буде працювати та яку затвердять і у ВООЗ, і в більшості країн. Як ви думаєте, коли її чекати? І наскільки ймовірна та ситуація, що ця вакцина, як ви сказали, буде нагадувати вакцину від СНІДу – умовний укол потрібно буде робити що пів року або раз на квартал?

– Не зовсім так. Я кажу, можливо, це буде. Але ніхто не знає, тому що поки на сьогодні у нас немає досить часу, щоб проявити титри антитіл.

Коли це буде? Мадера, здається, є ближчою за всіх, Гарвард і Оксфорд кілька щеплень розробили, але вони поки в дослідженні. Про результати можна говорити ближче до зими. Випробувати безпеку на тваринах, потім – безпеку на людях, що ніхто не помре. І не помре не завтра, а не помре через два місяці.

"Якщо антитіла до коронавірусу залишаються на все життя, то в принципі немає жодних проблем"

До речі, ВООЗ не підтверджує ліки. Це щось на кшталт ООН – видало указ припинити бойові дії, але ніхто ж їх не припиняє. Це рекомендаційна організація.

– Я нагадаю про обіцянку Дональда Трампа, який сказав, що ближче до виборів, які відбудуться в Штатах у листопаді, теж буде вакцина. Максимум – до кінця року. Це реально? Чи це теж більшою мірою політичні заяви?

– Я думаю, що до кінця року більш реальна картина, до виборів – менш реальна, тому що підтвердження будь-яких ліків вимагає часу. У США є FDA (Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. – Ред.), у неї є фази. Її неможливо обійти. Якщо ти не пройшов всі етапи, ти не можеш це зробити.

Тому до виборів, я думаю, це більше політична заява, ніж правда. Я можу помилятися. Але якщо ми беремо нормальний шлях проходження лікарського засобу навіть у пришвидшеному типі, то це так.

– З'явилася інформація про те, що нібито імунітет до COVID-19 має вироблятися 3-5 років. Як ви до цього ставитеся? Може, у ваших медичних колах про це щось знають?

– Якщо ми розглядаємо людей, які перехворіли, у них є високі титри, у них є антитіла. І вони вже захворіти не можуть. Це те саме, як зі щепленням від гепатиту В. Якщо в тебе є антитіла, ти не захворієш.

Поки що говорити про те, що вони зникнуть – це значить, що імунітет не збережеться. Але те, що на вироблення імунітету треба 5 років, – ні. Уже забирають плазму крові перехворілих людей, лікують нею.

– А як же випадки повторного й багаторазового зараження коронавірусом? Це більше виняток?

– Я думаю, це більше виняток, якщо це взагалі правда. Це треба дослідити.

Треба не забувати, що ефективність тестових препаратів на сьогодні низька. ПЛР-тести показують майже 0% хибнонегативних і 20% хибнопозитивних результатів. А серологія, яка крутиться на ринку, – приблизно 30-50%, тому вона і не застосовується на рівні МОЗ, тому що це не точно.

Якщо людина важко захворіла на грип, у неї температура, вона кашляє, симптоми, схожі на COVID-19, коли ситуація перейшла межі здорового глузду – "всюди ковід, всюди ковід!" – у неї взяли тест, і за антитілами він показав ковід. А насправді це просто тест такий.

Тому я сумніваюся, що хтось захворів 2-3 рази. Я дуже люблю доказову літературу, де чітко і ясно підтверджено, що людина хворіла. У літературі таких Усього кілька випадків, і їх треба вивчати.

"Про результати розроблення вакцин можна говорити ближче до зими"

– Якось я вже ставив вам це запитання, поставлю і зараз: як ви вважаєте, чи буде COVID-19 схожий на грип і чи залишиться він із нами? Мені здається, це актуально зараз, тому що скоро осінь, респіраторні захворювання однозначно позначаться.

– На сьогодні ми маємо COVID-19 тільки п'ять місяців. Ми не знаємо, на скільки часу антитіла залишаться у людини. Якщо антитіла залишаються на все життя, то в принципі немає жодних проблем і не буде жодного "грипу" – раз перехворів і все. Звичайно, ми говоримо про основну масу.

Якщо антитіла зникнуть, то, звичайно, ми будемо мати справу, як із грипом. Але у грипу дуже багато мутацій. Він зараз такий, потім ти можеш захворіти іншим. З грипом немає постійного імунітету.

А COVID-19 мутує по-іншому. Це в принципі інший вид захворювання. Ця ураження всіх систем – ураження легенів, ураження судин. Це навіть відповідь власного організму на присутність вірусу. Це не вірусна респіраторна інфекція. Вона впливає і на інші органи та системи.

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