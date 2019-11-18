Чому РФ повернула Україні захоплені кораблі: експерт назвав три причини

Дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чому Україні повернули захоплені кораблі.

"Є три причини, чому РФ пішла на цей крок. Перша - є відомий усім наказ міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня, який був прийнятий півроку тому. Згідно із цим наказом Росія мала повернути Україні і військовополонених моряків, і повернути під контроль України її кораблі. Росія не визнає юрисдикцію цього трибуналу, але тим не менш вона пішла на те, щоб ніби-то добровільно виконати вимоги згідно до цього наказу. Друга причина - це дата 9 грудня. Російська сторона не підтвердила, що для неї ця дата є прийнятною, але і французька, і німецька, і українська сторони заявляють, що така домовленість є. Тому для Росії вкрай важливо отримати позитивний фон напередодні цієї зустрічі, якщо вона дійсно відбудеться", - заявив експерт.

Він додав, що повернення моряків та кораблів в РФ розцінюють виключно як інструменти для створення позитивного фону перед нормандською зустріччю.

"Є ще і третя причина - українська дипломатія у всіх своїх контактах з міжнародними партнерами в міжнародних організаціях ООН, ОБСЄ, Раді Європи і так далі апелювала до наших міжнародних партнерів і наводила приклад грубого цинічного порушення Росією міжнародного права та захоплення наших військовополонених і кораблів. Повертаючи наші кораблі назад, Росія прибирає з порядку денного цю дратівливу тему", - зазначив Трюхан

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