Співаки Вадим Олійник та Валентин Корнійко стали гостями прямого етеру ObozTV

Артисти розповіли про сою творчу співпрацю та про плани на мабутнє.

Вони також презентували спільну пісню "Юля"

"Дуже хочеться показати людям, що ми є, що ми вміємо любити, хочеться, щоб всі були щасливими", - заявив один зі співаків.

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