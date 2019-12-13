Вадим Олійник та Валентин Корнійко стали гостями прямого етеру ObozTV
Співаки Вадим Олійник та Валентин Корнійко стали гостями прямого етеру ObozTV
Артисти розповіли про сою творчу співпрацю та про плани на мабутнє.
Вони також презентували спільну пісню "Юля"
"Дуже хочеться показати людям, що ми є, що ми вміємо любити, хочеться, щоб всі були щасливими", - заявив один зі співаків.
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