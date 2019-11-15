В Україні з'явиться омбудсмен з питань інформації: чи означає це появу цензури

Експерт Інституту постінформаційного суспільства, експерт з питань інформаційних війн Дмитро Золотухін у прямому етері на ObozTV прокоментував появу обмудсмена з питань інформаіції.

"Така ж істерика була навколо повідомлення про те, що в Україні з'явиться міністерство інформаційної політики наприкінці 2014 року. Всі казали, що тоді з'являться люди, які всіх журналістів будуть заганяти під ніготь. Ми це вже проходили. Я не вбачаю проблем у цих новинах. Але є один аспект, яким ми давно обговорюємо. Так, дійсно, є певні ситуації, коли порушення прав на репутацію або прав громадян не дає можливості здійснювати захист цих прав в нормальному режимі. Ви пам'ятаєте, що 2014-2015 роках розповсюджувалися російські кампанії стосовно дискредитації внутрішньо-переміщених осіб. Це були відверті фейки, які шкодили як громадянам України так і державі", - зазначив експерт.

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