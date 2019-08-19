В Україні знову спека до +32: прогноз погоди на 20 серпня від ObozTV

До кінця тижня майже по свій території України протримається суха та спекотна погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 20 серпня.

На заході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +32 градуси, вночі +16.

На півночі ясно та сухо. Денний максимум +27 градусів, вночі на термометрах +14.

На сході за прогнозом також гарний сонячний день. Повітря прогріється до +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.

Півдню та Криму обіцяють безхмарне небо та відсутність опадів. Температура вдень +31 градус, вночі на термометрах +17.

У центральних областях погожий день. Температура повітря вдень +28 градусів, вночі +15.

У Києві також сонячно та сухо. Денний максимум +29, вночі +19 градусів та ясне зоряне небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики вже потішили українців прогнозом на вересень – у перший місяць осені очікується майже літня погода з комфортними денними температурами.

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