Головна Новини
17 вересня • оновлено в 16:37
МоваЯзык
МедОбоз Головна

В Україні жорстоко побили прокурора і забрали його зброю

68 Читати матеріал російською

У Нікополі Дніпропетровської області побили прокурора. Сталося це, коли той намагався зупинити бійку, що виникла між відвідувачами кафе.

Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронців. Інцидент трапився в одному з кафе Нікополя.

П'ятеро чоловіків почали бити відвідувача закладу. Співробітник прокуратури, щоб зупинити бійку, вистрілив у повітря з пістолета. Після цього натовп накинувся на нього.

Прокурор і перша жертва нападників були госпіталізовані з травмами та струсом головного мозку. Компанія чоловіків забрала у прокурора пістолет і зникла

За даним фактом було розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-депутата Ради оголосили в розшук за те, що він побив сільського голову і погрожував його вбити.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини