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21 січня • оновлено в 17:44
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В Україні за 30 років буде 70% "зеленої" енергетики і 20-25% атомної

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В Україні за 30 років буде 70% "зеленої" енергетики і 20-25% атомної.

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив під час презентації проекту Концепції "зеленого" енергетичного переходу України Він також зазначив, що в країні має використовуватись вторинна сировина, а підхід до використання ресурсів має бути більш раціональним.

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