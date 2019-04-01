В Україні стартував призов на військову службу: чого чекати українцям

В Україні з 1 квітня стартував весняний призов на строкову військову службу.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, призову у квітні-червні підлягатимуть 18 тис. 752 громадянина України, з них у ЗСУ — 9 тис. осіб, в Національну гвардію — 5152, в Держприкордонслужбу — 4 тис., до Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб.

Призиватимуть придатних за станом здоров'я до військової служби українців чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років. Крім того, призову підлягають старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відтермінування від призову на строкову військову службу.

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