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13 вересня • оновлено в 16:52
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Погода в Україні зіпсується: прогноз на 14 вересня від ObozTV

1.1т Читати матеріал російською

З початком вихідних в західних та північних регіонах України очікується зниження температури та короткочасні опади.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на суботу, 14 вересня.

На заході небо затягне хмарами, які місцями принесуть із собою дощі. Максимум денної температури +23 градуси, вночі на термометрах +12.

Півночі обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасні опади. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +14.

На сході сонце чергуватиметься з дощем. Повітря прогріється до +28 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.

Погода в Україні зіпсується: прогноз на 14 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та у Криму очікується гарний погожий день, без опадів. Температура повітря протягом дня +29 градусів, вночі на термометрах +14.

У центральних областях переважатиме хмарна погода, Вінниці обіцяють легку зливу. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +12.

У Києві в суботу мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +18.

Як писав OBOZREVATEL, повний місяць у вересні як раз припадає на 14 вересня. У деяких духовних традиціях вважається, що в цей день можна закликати удачу і проводити магічні обряди.

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