В Україні можуть з’явитися нові податки: роз’яснення Железняка

Про нові податки, які можуть бути запроваджені в Україні, розповів член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Податкова амністія, нульова декларація – наскільки це реально?

На якому етапі можуть виникнути проблеми?

Чи може бути корисною для України індонезійська модель?

Хто повинен подавати нульову декларацію?

На ці запитання в ефірі телеканалу Obozrevatel TV відповів нардеп.

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