В супермаркетах можуть заборонити пластикові пакети: коментарі депутатки

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна прокоментувала ситуацію із використанням пластикових пакетів в Україні та світі.

Вона заявила, що у світі використовується близько 4 трильйонів пластикових пакетів на рік.

"Це безумовно відображається і на нашому здоров'ї і на здоров'ї нашої планети, оскільки пакет розкладається до 1000 років, і коли це відбувається, він виділяє певні речовини, які негативно впливають на здоров'я людини і на довкілля. Практика ЄС показує, що їм вдалося скоротити використання пластикових пакетів своїми громадянами. Якщо ж ми говоритимемо про Україну то тут, кожен українець використовує 400-500 пластикових пакетів щорічно. Тобто, якщо ми йдемо до магазину, ми купуємо там пакет. І новий законопроект забороняє використання пластикових пакетів, у тому числі і в супермаркетах", - заявила експерт.

Експертка зазначила, що можна використовувати паперові або біорозкладні пакети. У Фінляндії, наприклад, стоять автомати, які приймають пластикові пакети на переробку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!