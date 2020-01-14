В МАУ назвали винних в аварії літака в Ірані

Головним винуватцем трагедії з літаком МАУ можна вважати Державіаслужбу Ірану, оскільки вона не закрила повітряний простір.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю LB.ua. "Моя думка: винен той, хто не закрив простір над Іраном. Мене не дуже хвилює, чи натиснула людина кнопку, чи система активувалася сама", – сказав він.

За його словами, тут йдеться про виконання державними органами країни загальносвітової угоди із гарантування безпеки.

"Держава, яка відповідає за свій повітряний простір, має гаранутвати його безпеку. Якщо вони грають у якісь війнушки, вони мають подбати про те, щоб це ніяк не відбилося на цивільній авіації, незалежно від того, чиї там літаки літають", – заявив Дихне.

За його словами, те, що США для своїх бортів закрили повітряний простір – чиста формальність, вони туди і так не літали.

"В оцінці будь-якої події ми більше орієнтовані та імплементовані у європейські норми за нормативами вимог до авіаційної безпеки та управління цивільною авіацією. По-перше, у нас збігається час доби. З Америкою ж різниця день-ніч. Авіакомпанія не повинна ухвалювати подібні рішення. Вона виконала всі необхідні вимоги щодо дотримання безпеки", – пояснив президент МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Ірані заарештували кілька людей, яких підозрюють у причетності до катастрофи українського літака МАУ в Тегерані.

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