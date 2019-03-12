В країні давно чекають на голос армії: призначення Кривоноса стало розчаруванням – Ніколаєнко

Голова політичної партії "ОСНОВА" Андрій Ніколаєнко привітав призначення кадрового військового офіцера з бойовим досвідом на посаду заступника секретаря РНБО, але зазначив, що у випадку із Сергієм Кривоносом, вибір президента не схвалює.

За його словами, полковник Кривонос, який ще нещодавно був одним з кандидатів на посаду президента України, мав би визначитись зі своїм подальшим життєвим шляхом і обрати - або військову службу, або політичну діяльність.

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