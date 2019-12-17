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17 грудня • оновлено в 14:22
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В інтерв'ю з Гаравським немає нічого нового: білоруський експерт

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Експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Ігар Тишкевич у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новини щодо того, що ексбоєць МВС Білорусі Гаравський зізнався у вбивствах опонентів Лукашенка

"За великим рахунком, у цьому інтерв'ю або у цьому документальному фільмі немає нічого нового, тому що опоненти Лукашенка вже неодноразово звинувачували у замовних вбивствах тих самих осіб. Тому з точки зору чогось нового, то нічого нового у цьому фільмі немає. Що нове: ну, це те, що DW почало знімати фільми журналістських розслідувань і новою є власне персона самого виконавця", - заявив Тишкевич.

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Ігар Тишкевич
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