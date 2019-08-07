В "ДНР" испугались нового командующего ОСС

В террористической "ДНР" забили тревогу из-за назначения генерал-лейтенанта Владимира Кравченко новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе.

Так, в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" одиозный террорист Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией.

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