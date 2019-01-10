В будь-який час, в будь-якому місці: в НБУ пояснили, чому купівля іноземної валюти в Україні стала ще доступнішою

В будь-який час, в будь-якому місці: в НБУ пояснили, чому купівля іноземної валюти в Україні стала ще доступнішою144Читати матеріал російською
Директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергій Пономаренко зазначив, що можливість придбання валюти в банківських терміналах не змінить ситуацію на валютному ринку, але операції в онлайні, через інтернет-портал банку з власними заощадженнями, стануть набагато зручніше.
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