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Уроки турецької для Зеленського: що потрібно знати президенту України вирушаючи до Ердогана

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На офіційному сайті президента України зазначено, що Володимир Зеленський перебуватиме 7-8 серпня з офіційним візитом до Туреччини.

Ми, виключно з добрими намірами, вирішили зробити кілька нагадувань для очільника української держави.

Перше, це не варто поспішати вдягати червоні купальні труси: ви приїхали з офіційним візитом, а не на All inclusive. Друге, не потрібно копіювати турецький акцент; радикальні турки жартів не розуміють. Непоганою ідеєю було б залишити Андрія Богдана в Києві, а дружину Олену взяти із собою. Не переплутай, -те! Хай всі нарешті дізнаються, що ви самостійний сорокарічний чоловік.

Менше говоріть про Путіна, бо в президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на нього алергія. До речі, він не визнає анексію Криму, не питайте про Азербайджан та Вірменію - тема конфліктна. Не хваліться своїм рейтингом, будьте тактовні, і не треба жартів про турецькі курорти.

І ще, вам розказали, яке місто є столицею Туреччини?

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