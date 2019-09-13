Українцям платитимуть за скарги на корупціонерів

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у п'ятницю, 13 вересня, підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського про "гонорари" за викриття хабарників.

Зокрема за документ №1010 у першому читанні і за основу проголосували 283 народних депутата, свідчить офіційний сайт Верховної Ради (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Зміни до закону "Про запобігання корупції" передбачають:

викривачів корупціонерів заохочуватимуть преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

тих, хто поскаржився, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати у секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон набуде чинності з 1 січня 2020-го.

Що це означає для українців?

якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласнення і розтрату значних сум (наприклад, це пов'язано із вашою роботою, або ваш родич має таку інформацію), ви можете на цьому заробити. Анонімно;

можливо, така схема, якщо вона дійсно здобуде популярність, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.

Як правильно оформити скаргу:

скаржитися треба до правоохоронних органів. Якщо поскаржитися до НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди правильніше заявити про порушення;

у скарзі обов'язково має бути факт, який можна перевірити. Наприклад, якщо ви знаєте, що вашій школі виділили мільйони на заміну вікон, водночас із усіх батьків зібрали гроші на нові склопакети – у скарзі можна вказати на цей факт;

на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;

потім має відбутися суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть лише в тому разі, якщо збиток бюджету становив від 5 тис. прожитковий мінімум (нині це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!