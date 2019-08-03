Українців попередили про град: прогноз погоди на 4 серпня від ObozTV

У неділю грозові зливи пройдуть на півдні та південному сході України. Дощі можуть супроводжуватися шквалами та градом, тож варто бути обережними.

ObozTV представляє прогноз погоди на 4 серпня.

На заході короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +22 градусів, вночі на термометрах +10.

У північних регіонах також дощитиме. Денний максимум +21, нічний мінімум +11 градусів.

На сході по всіх областях синоптики прогнозують опади. Температура повітря вдень +22, вночі +15 градусів.

На півдні та в Криму тепліше – синоптики обіцяють +26 градусів удень і +15 вночі. Переважно сухо. Легку зливу прогнозують лише в Сімферополі.

У центральних областях перемінна хмарність, можливі незначні опади. Вдень повітря прогріється до +23 градусів, вночі прохолодніше – до +11.

У Києві, за прогнозом, також легка злива. Вдень максимальний показник +23, вночі на термометрах +15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще навесні 2019 року кліматологи прогнозували, що через зміну клімату літо в Україні буде на місяць коротшим. Осінь прийде вже з серпня – з дощами і пониженням температури.

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