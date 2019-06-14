Українців атакують кліщі: як врятуватися від укусів

Головний імунолог Києва Олег Назар розповів, яку небезпеку несуть укуси кліщів і як від них захиститися.

За словами експерта, кліщі люблять чагарники і листяні дерева. У хвойному парку з кліщами спокійніше. Кліщі перебувають у траві і чагарниках, кусають дітей або дорослих, зазвичай, у нижню частину тулуба.

Назар порекомендував на природі використовувати одяг з довгим рукавом, світлих відтінків, щоб було видно кліщів.

Також він порадив перед прогулянкою на природі використовувати репеленти, а прийшовши додому – оглядати волосяну частину голови, пахви, одяг, кінцівки на предмет укусів паразитів.

Якщо кліща витягли самостійно, його треба покласти в баночку і віднести в санстанцію, щоб не заразитися хворобою Лайма.

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