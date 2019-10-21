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21 жовтня • оновлено в 17:14
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Українці стали чемпіонами світу у кібер-шахах

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Суперадмін, капітан шахової кібер-команди Team Ukraine Олександр Матлак прокоментував перемогу своєї команди на світових змаганнях.

"Класичні шахи нікуди не зникли, вони є. але майбутнє пов'язане з інтернетом, у тому числі і в шахах. Тобто збираються гравці на одній платформі в умовлений час і грають по всьому світу. І вийшло вже це все на рівень змагань національних збірних. Це не лише рівень аматорів, участь беруть також і гросмейстери", - заявив Матлак.

Він зазначив, що Україна змагалась із 34-ма командами з усього світу і одержала 30 перемог у 30-ти матчах, а у вирішальному матчі українці перемогли у суперфіналі команду Російської Федерації.

"Емоції там вирують. В чатрумах там все що завгодно, все в кого що на душі - він туди", - заявив чемпіон світу із кібер-шахів, українець Олександр Матлак.

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