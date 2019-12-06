Українським музикантам не вистачає продюсерів: Олександр Ягольник
Музичний критик та продюсер Олександр Ягольник у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.
Він прокоментував появу інформації щодо найпопулярніших пісень та відео, які українці переглядали у 2019 році.
"А що вас дивує? Це такі смаки у світі зараз. У нас також є класна музика, але у нас немає її гідної популяризації, бо світ вже давно живе законами, де музику популяризують. Я натякаю на те, що молодим колективам не вистачає продюсерів. Тому зараз така ситуація, що українська музика може дякувати лише гурту "Врємя і стєкло", - заявив Ягольник.
Він також прокоментував можливий концерт російського шансон гурту "Воровайки" в Україні.
"Було досить дивно бачити їхні афіші на алеї Героїв небесної сотні. Воровайки - це взагалі ганьба!" - зазначив продюсер.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".