Українським музикантам не вистачає продюсерів: Олександр Ягольник

Музичний критик та продюсер Олександр Ягольник у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував появу інформації щодо найпопулярніших пісень та відео, які українці переглядали у 2019 році.

"А що вас дивує? Це такі смаки у світі зараз. У нас також є класна музика, але у нас немає її гідної популяризації, бо світ вже давно живе законами, де музику популяризують. Я натякаю на те, що молодим колективам не вистачає продюсерів. Тому зараз така ситуація, що українська музика може дякувати лише гурту "Врємя і стєкло", - заявив Ягольник.

Він також прокоментував можливий концерт російського шансон гурту "Воровайки" в Україні.

"Було досить дивно бачити їхні афіші на алеї Героїв небесної сотні. Воровайки - це взагалі ганьба!" - зазначив продюсер.

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