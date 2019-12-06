Український президент вперше на обкладинці журналу TIME

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналу TIME

"Слухайте, я ніколи не говорив з президентом (з Трампом - ред.) З позиції quid pro quo. Це - не моє", - сказав виданню Зеленський.

"Я не хочу, щоб ми виглядали, як жебраки. Втім, вам слід розуміти. Ми знаходимося в стані війни. Якщо ви - наш стратегічний партнер, то не можете блокувати щось для нас. Як на мене, йдеться лише про справедливість, а не про quid pro quo", - додав він.

"Я взагалі нікому не довіряю", - також заявив виданню президент України. "Політика - це не точна наука. Саме тому в школі я любив математику. Все в математиці було мені зрозуміло. Будь-яке рівняння зі змінною можна вирішити з однією змінною. Але в цій ситуації ми маємо всі змінні". Зеленський стверджує, що навіть серед союзників "нікому не можна довіряти, кожен має тільки власні інтереси".

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