Український “кореслід” в Нью-Йорку | Альо, гараж! REBOOT #241 65

Поки ми продовжуємо з’ясовувати стосунки між собою, і реготати над черговою порцією “фотожаб” щодо кандидатських аналізів, зі сполучених Штатів Америки, прийшла новина, яка безпосередньо стосується України. І новина, доволі неприємна. Видання “The New York Times” виступило з припущенням, щодо ймовірності існування так званого українського сліду у спалаху епідемії кору, на території Сполучених Штатів Америки.

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