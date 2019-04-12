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Український “кореслід” в Нью-Йорку | Альо, гараж! REBOOT #241

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Поки ми продовжуємо з’ясовувати стосунки між собою, і реготати над черговою порцією “фотожаб” щодо кандидатських аналізів, зі сполучених Штатів Америки, прийшла новина, яка безпосередньо стосується України. І новина, доволі неприємна. Видання “The New York Times” виступило з припущенням, щодо ймовірності існування так званого українського сліду у спалаху епідемії кору, на території Сполучених Штатів Америки.

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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