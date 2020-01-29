Українське телебачення в черговий раз знижує планку: ким порахували глядачів на цей раз

СТБ презентував проекти весняного сезону 2020 року. Канал робить ставку на серіали власного виробництва – як за іноземними форматами, так і за оригінальними сценаріями.

Першим, що збирається зробити СТБ, так це вдарити підступно у спину медіа-холдингу 1+1 і робити вигляд, що нічого страшного не сталося.

Нове реаліті для СТБ – проєкт "Супермама" з Дмитром Карпачовим, в якому щотижня чотири жінки змагатимуться між собою за звання кращої мами та господині, це нічого іншого, як шоу "Супер жінка", яке виходило на ТЕТ восени 2019 року.

Особливою прем’єрою канал вважає серіал "Сліпа", про провидицю бабу Любу. Творці запевняють, що в серіалі буде розказано реальні історії з життя. Проте сценаристів підводять актори, які як не намагаються, але не можуть видати за реальність запропоновані недолугі діалоги. Тому у глядача, який зможе вгамувати себе після істеричного сміху, не залишиться сумнівів у тому, що все, що демонструється в серіалі "Сліпа", вигадка.

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