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8 жовтня • оновлено в 13:38
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Українська школа танцю – одна з провідних у світі: керівники театру ''Foresight''

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Хореограф постановник, художній керівник театру танцю "Foresight" Олександр Лещенко та режисер, художній керівник театру танцю "Foresight" Ліна Верес розповіли про українську школу танцю.

Вони заявили, що у світі нарешті почали індентифікувати українців. За роки існування театру вони встигли попрацювати у 25 країнах на трьох континентах, і після тог, як розпочалася війна, після того, як відбулась Революція Гідності, у світі почали відрізняти українців від росіян.

На думку Олександра Лещенка українська школа танцю однозначно є провідною серед європейських шкіл, і поступається хіба що лише американській школи.

За роки існування театр встиг відкрити концерт світового турне співачки Ріани у 2012 році, та виступити на заході для "Феррарі парк" в Абу-Дабі.

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