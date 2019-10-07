Українська школа танцю – одна з провідних у світі: керівники театру ''Foresight''331 Читати матеріал російською
Хореограф постановник, художній керівник театру танцю "Foresight" Олександр Лещенко та режисер, художній керівник театру танцю "Foresight" Ліна Верес розповіли про українську школу танцю.
Вони заявили, що у світі нарешті почали індентифікувати українців. За роки існування театру вони встигли попрацювати у 25 країнах на трьох континентах, і після тог, як розпочалася війна, після того, як відбулась Революція Гідності, у світі почали відрізняти українців від росіян.
На думку Олександра Лещенка українська школа танцю однозначно є провідною серед європейських шкіл, і поступається хіба що лише американській школи.
За роки існування театр встиг відкрити концерт світового турне співачки Ріани у 2012 році, та виступити на заході для "Феррарі парк" в Абу-Дабі.
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