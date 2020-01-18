Українська книжка - це і є книжка українською мовою. Саме ці книги і мають домінувати на книжковому ринку.

Мова - це елемент об'єднання різних людей в одну націю - Віталій Капранов, письменник, публіцист, видавець, громадський діяч

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