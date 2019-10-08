Україні потрібні ''червоні лінії'' щодо окупованих територій: екс-депутатка

Народна депутатка Верховної Ради України VIII скликання, радниця голови парламентського комітету Ірина Суслова прокоментувала однорідність монобільшості у новій ВР.

На думку Ірини Суслової позиція більшості не має бути однорідною, але вона точно не має бути дискусійною, тому це питання національної безпеки, це питання наших громадян, які проживають на непідконтрольній території.

"Там залишилися люди, які не мають можливості кудись виїхати, які мають інвалідність, або просто хочуть жити, тому що це їх територія і вони не збираються нікуди їхати або у них просто немає на це фінансової можливості", - зазначила екс-депутатка.

Вона заявила, що у новому законопроекті мають бути обов'язково визначені "червоні лінії".

"Кордон з РФ має тримати Україна, мають вийти усі російські війська, які присутні, має відбутися роззброєння. Не таким чином. щоб зроя заховалась у підвалах, а повноцінне роззброєння. Мають бути повернені усі українські бранці. Потім встановлення мовників українських на цій території", - заявила Суслова.

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