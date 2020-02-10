Українець захворів на китайський коронавірус: його ізолювали на 14 діб

Українець із гострою респіраторною хворобою, викликаною китайським коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, перебуватиме в ізоляції щонаймене 14 днів.

Нові деталі поширив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook, отримавши інформацію від національного координатора Міжнародних медико-санітарний правил.

"Наразі українця знято з лайнеру та перевезено до японської лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я", – уточнив Радуцький.

За його словами, держприкордонслужба отримала перелік всіх українців на лайнері. Медики встановлять за ними медико-санітарне спостереження після їхнього повернення на батьківщину. Проте дату поки не визначено.

Більш того, 9 лютого в Японії підтвердили шість додаткових випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавирусом 2019 nCoV: у п'ятьох членів екіпажу і в одного з пасажирів. Загалом тестування пройшли 336 пасажирів і членів екіпажу, в 70 випадках – було отримано позитивний результат.

"Серед підтверджених випадків, станом на 9 лютого, громадяни наступних країн: Японії – 28 осіб, США – 14, Австралії – 7, Канади – 7, Гонконг – 3, Китаю – 2, Нової Зеландії – 1, Філіппін – 5, Аргентини – 1, Великобританії – 1 та України – 1", – підсумував Радуцький.

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