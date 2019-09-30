Україна жорстко стоїть на своїх позиціях у ПАРЄ: Олексій Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував початок осінньої сесії ПАРЄ.

Він заявив, що делегація України у повному складі не прибула на засідання. Він не бачить представника "Опозиційної платформи - За життя". Прибули декілька членів старої делегації - Гончаренко, Соболєв та Власенко - із метою проведення консультацій із нашими колегами. Вони провели зустріч із представниками балтійських країн, де вони узгоджували спільну позицію.

О 12 годині має відбутись засідання із державним секретарем Франції, де планується обговорити повернення у ПАРЄ країни-агресора та поновлення довіри до цього органу після повернення до нього РФ. Також Гончаренко повідомив, що нова генсек Ради Європи оголосила про своє рішення, що її перший візит планується до Грузії, а другий до України.

На думку Гончаренка, потрібно продовжувати роботу у тому напрямку, щоб голос України був почутий. Україна, за його словами, дуже жорстко стоїть на своїх позиціях щодо того, що повернення країни-агресора до ПАРЄ є неприпустимим.

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