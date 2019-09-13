Україна пішла на поступки РФ: формула Штайнмаєра

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував сигнал від міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Останній у свою чергу заявив, що Україна хоче провести вибори на всій своїй території за винятком Криму. Мусієнко вважає, що така заява є знаком про поступки, на які Україна пішла для налагодження стосунків з Російською Федерацією, адже на цьому РФ наполягала неодноразово.

Він зазначив, що зараз відбувається рух по формулі Штайнмаєра. Вона передбачає проведення виборів, ухвалення відповідного законодавства під ці вибори та створення відповідних органів самоврядування. І лише після цього Україна може отримати контроль над цими територіями.

Міністр ЗС РФ Лавров вже заявляв раніше, що зустріч у "нормандському форматі" можлива виключно за умови, якщо Україна діятиме за формулою Штайнмаєра. На скільки далеко готовий зайти президент України у перемовинах щодо застосування цієї формули, поки що невідомо, це покаже майбутнє, заявив експерт. Поки що ми чуємо лише про вибори, додав він.

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