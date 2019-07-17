Україна може чекати нова епідемія: лікар розповів, що атакує українців після кору

Член Асоціації сімейних лікарів України Юрій Зінчук розповів про те, що на Україну насувається епідемія ще одного смертельного захворювання.

Лікар зазначив, що смертність від захворювання кору в Україні була досить високою, але найстрашніше, за його словами, те, що насувається епідемія дифтерії, вакцина від якої, для дорослого населення, не закуповувалась тривалий період часу. Він підкреслив, що на сьогоднішній день щеплення від дифтерії і правця робляться один раз в 10 років. Вона зараз є в достатній кількості, вона дуже дешева вакцина, але дуже якісна і дає хороший імунітет.

Він зазначив, що спалахи дифтерії вже зафіксовані. Хоча, як і до цього кору, виникають після тривалої відсутності. Однак, за його запевненням, цю епідемію лікарі вже чекали. Лікар припустив, що, цілком ймовірно, збудники мутують, на що вказує те, що хворіють і ті, які були щеплені раніше.

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