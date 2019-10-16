Україна експортує 75% того, що виробляє: економіст

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV прокоментував динаміку цін на продовольство в Україні.

Він зазначив, що минулого року у нас було 70 млн тонн зернових. У цьому році - 72 млн повинні зібрати.

"Ще невідомо, чи буде кукурудза збиратися, але очікування – 72 млн. Щоб Україна могла себе повністю прогодувати, нам потрібно близько 6 млн тонн продовольчого зерна, пшениці. А всього десь на рівні до 20 млн – 17-18-19 млн, в залежності від року і від рівня споживання. Експортний потенціал України в цьому році вперше перевалив за 50 млн тонн. Тобто уявіть собі, що ми країна, яка досить активно експортує", - заявівл Пендзин.

За його словами, якщо говорити про масла, то на сьогоднішній момент, по соняшниковій олії ми є найбільшим експортером у світі.

"За приблизними підрахунками, ми сьогодні експортуємо 75-80% того, що виробляємо. Тобто ми на сьогоднішній момент є країною – активним експортером сільськогосподарської продукції. Правда, потрібно сказати, що українська соняшникова олія в Іспанії на 20% дешевше, ніж в Україні. Ну, на 15%. до речі, і українська курка в Україні дорожче, ніж в Прибалтиці або в Польщі", - зазначив він.

За його словами, європейці досить активно борються за низькі ціни на продовольство для своїх громадян. Це дозволило їм знизити витрати бюджету сім'ї на продукти харчування з 18 до 12%. Тому вони 10% витрачають на подорожі та готелі, а Українці – менше 1%.

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