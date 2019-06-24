У В'ятровича придумали, що робити з пам'ятником Ватутіну в Києві

Юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко заявив, що пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну в центрі Києва підлягає декомунізації.

За його словами, пам'ятник над могилою генерала повинен бути знесений. Також Рябенко зазначив, що сьогодні в Росії проживають родичі Ватутіна, яким можна передати його рештки для перепоховання.

"Проросійські елементи можуть говорити і аргументувати як завгодно, але вони не мають жодних прав на цей пам'ятник, не мають жодних механізмів, щоб з точки зору закону заважати перенесенню місця поховання", – підкреслив юрист.

При цьому представник УІНП не бачить необхідності в тому, щоб після знесення Ватутіна ставити на його місці в Маріїнському парку новий пам'ятник.

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