У ВОЗ планують дати назву новому коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що смертельний вірус nCoV із Китаю поки не отримав загальновживаної назви, але має тимчасову.

У ВООЗ його називають "новий коронавірус 2019 року", заявила в четвер, 23 січня, глава відділення пандемічних та епідемічних захворювань організації Сільвія Брайанд, передає "Інтерфакс".

"Було вирішено, що... екстрений комітет може зібратися і вибрати назву [вірусу]. Поки ми цього не зробили, тому що насправді у нас немає часу. Але ми зробимо це, коли з'явиться час", – сказала Брайанд.

"Наразі всі згодні з наявною назвою, ми можемо з нею працювати, вона зрозуміла всім на планеті. Так що це гарна назва на цей момент", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, 23 січня відбулося екстрене засідання ВООЗ, присвячене масовому поширенню нового коронавіруса.

Глава організації заявив, що поки оголошувати надзвичайну ситуацію в зв'язку зі спалахом nCoV передчасно, однак закликав зібратися на наступні збори вже 24 січня.

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