У шлюбі за садистом, або “ліва нирка” | Альо, гараж! REBOOT #272

У шлюбі за садистом, або “ліва нирка” | Альо, гараж! REBOOT #272251
Передвиборчій треш набирає обертів. Кандидати в депутати поперлися в зомбоящики з усіх щілин.
Особливу стурбованість викликають, так звані, нові обличчя в політиці. Слухаєш їх промови, і ловиш себе на думці - нове скликання Верховної Рада, має всі шанси стати набагато прикольніше діючого.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані