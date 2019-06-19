ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

У шлюбі за садистом, або “ліва нирка” | Альо, гараж! REBOOT #272

251

Передвиборчій треш набирає обертів. Кандидати в депутати поперлися в зомбоящики з усіх щілин.

Особливу стурбованість викликають, так звані, нові обличчя в політиці. Слухаєш їх промови, і ловиш себе на думці - нове скликання Верховної Рада, має всі шанси стати набагато прикольніше діючого.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле гаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловобозтв гаражОбозревательВся Українавибори в Українівибори УкраїнаВерховна Рада УкраїниВерховний суд УкраиныВерховна Рада УкраїниУ шлюбі із садистомліва ниркатимошенкоГройсманПартія "Українська стратегія Гройсмана"Блок Петра ПорошенкапорошенкоВолодимир ЗеленськийзеленськийКиев днем и ночьюfkkt ufhf;ifgjdfkjd
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини