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18 грудня • оновлено в 17:24
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У Riffmaster'а є стовідсоткове алібі: адвокат Андрія Антоненка

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Костянтин Татарченко, адвокат Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у справі про вбивство Шеремета, заявив, що незабаром він здивує Арсена Авакова.

Він зазначив, що у його клієнта ніби-то вже є стовідсоткове алібі.

'Ми сьогодні збиралися, скажемо так, тактичною групою захисту, і відпрацьовували саме цей момент', – розповів адвокат.

Він підкреслив, що вважає одним із ключових моментів саме те, що їм потрібно доводити свою непричетність і невинуватість, хоча це суперечить вимогам чинного законодавста.

"Ми дійшли висновку, що мій клієнт Андрій Антоненко Riffmaster та інша особа (я поки не буду називати хто, бо це не мій клієнт), мають стовідсоткове алібі. і я думаю, що ми найближчим часом неприємно здивуємо Арсена Борисовича", – наголосив Костянтин Татарченко.

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