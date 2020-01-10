У Раді пояснили мовчання Зеленського щодо аварії літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський довго не коментував версію про влучання ракети в літак МАУ над Іраном через відсутність підтверджених даних.

Про це у Facebook заявив глава Комітету з питань зовнішньої політики ВР, нардеп Богдан Яременко.

Політик зазначив, що Канада й Британія зробили заяву про ракетну атаку із посиланням на американські розвіддані.

"Ця система обміну інформацією, канали й структури взаємодії розвідок там працюють постійно. Але вони у нас? Звісно ж, ні. І природно, що у нас займе більше часу отримання цих даних. І ще питання, чи нададуть нам американці все, що можуть розповісти, показати канадцям і британцям? Таку довіру потрібно заслужити", – пояснив він.

Також Яременко зазначив: якщо Зеленський прямо звинуватить Іран у ракетному ударі, то це може зашкодити розслідуванню катастрофи.

"Що буде з групою українських експертів, які вже працюють в Ірані. Чи не заявить Іран: якщо ви вже все знаєте, то й робити вам тут нічого", – додав депутат.

Нардеп підкреслив, що спершу фахівці мають вивчити всі подробиці катастрофи та різні версії.

"Правові та моральні зобов'язання встановити істину лежать саме на Україні, ми не маємо поспішати з політичними заявами про інцидент у Тегерані. Реальне життя – це не Facebook, де має рацію той, хто перший вистрелив, написав більше коментарів або придумав, як дошкульніше образити опонента", – висловився Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 9 січня лідери трьох країн світу зробили резонансну заяву про збиття літака МАУ зенітною ракетою російського виробництва, що належала Ірану.

Лише 10 січня Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки не є підтверджена.

Водночас Зеленський розгнівав українців ігноруванням ракетної версії авіакатастрофи літака МАУ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram