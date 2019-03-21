У пошуках нових ''лайків'': психолог пояснила причину залежності від соцмереж

Психолог Олена Рихальська зазначила, що є два типи сталого користування соцмережами. За її словами, якщо постійне "підглядання" до смартфону пов'язано з спілкуванням у Мессенджері у справах, то в цьому нічого небезпечного немає. Але, коли людина зазирає для того, аби перевірити, чи не надійшов якийсь новий коментар або "лайк" під фотографією чи постом – це, за словами психолога, можна трактувати, як намагання людини позбутися відчуття самотності.

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