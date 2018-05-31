У Німеччині чоловік влаштував різанину у потягу. У результаті інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Як виявилося, напад здійснив 24-річний біженець. Відомо, що до Німеччини він потрапив у вересні 2015 року через Австрію. Тут йому надали притулок.

Правоохоронці виключають, що напад мав терористичне підґрунтя.

Нагадаємо, інцидент стався на вокзалі північнонімецького міста Фленсбург.

Відомо, що у потязі, який прибув із Кельна, почалася суперечка.

Під час сварки нападник поранив пасажира, а потім напав на поліцейську. У відповідь жінка застрелила зловмисника. Вона також отримала поранення. Причина агресивної поведінки чоловіка з`ясовується.