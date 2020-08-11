У Мінську запрацював "хапун": городянин розповів про новий виток протистояння

Масові протести в столиці Білорусі Мінську набули більш жорстких форм, влада використовує "хапун" – мікроавтобус, за допомогою якого людей затримують без пояснень.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів житель Мінська Олександр Колтунов. "У неділю протест був абсолютно мирний, люди були на прогулянці. Вчора вже з'явилися коктейлі Молотова, сутички стали більш жорсткими", – повідомив він.

Як пояснив мінчанин, заяву конкурентки чинного президента Світлани Тихановської, яка закликала відмовитися від протистояння, ніяк не вплинула на те, що відбувається на вулиці. Люди вийшли не так через її програш, як через порушення своїх конституційних прав, підкреслив він.

Колтунов розповів, що для придушення протестів влада застосовує різні методи. Так, в країні "де-факто заблокований інтернет" – немає доступу до найбільш популярних сайтів. До Мінська підтягують додаткові сили, перекривають транспортні магістралі, що ведуть в центр міста. Працює і так званий хапун – "мікроавтобус без розпізнавальних знаків, в який хапають людей без пояснень".

У той же час люди знаходять інші майданчики і збираються групами. При цьому є кілька форм протесту – вуличний піший, велосипедний і автомобільний, розповів житель Мінська. "Вчора (10 серпня, – Ред.) місто гуло. Якщо порахувати всіх, то вчора вийшло понад 100 тисяч людей", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, зіткнення в Мінську та інших містах Білорусі в другу ніч протестів були більш жорстокими і тривали близько семи годин. На вулиці вийшло учасників протесту не менше, ніж в перший день.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!