У Мексиці знайшли докази існування прибульців

У столиці Мексики, міста Мехіко, яке було столицею Ацтекської імперії з XIV століття до 1521 року і мало назву Теночтітлан, новий археологічний бум. Дослідники знаходять десятки тисяч давніх прикрас та предметів побуту, на яких зображені малюнки, що нагадують НЛО у сучасній масовій культурі та фігури, що подібні до тих, які зображаються у фантастичних фільмах.

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