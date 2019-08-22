У копів зв'язані руки: поліцейський про причини ''п'яних ДТП''

Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував кількість ДТП, які стаються за участю водіїв, що перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Він зазначив, що найбільшою проблемою сьогодні є перевищення водіями швидкості. Саме ця причина спричиняє найбільшу кількість ДТП в Україні. Але "п'яні ДТП", за словами поліцейського, знаходяться на другому місці і стрімко наздоганяють лідера. Головною причиною такого стану речей Білощицький називає відсутність необхідних повноважень у поліцейських. Так, нариклад, зараз поліцейські не можуть зупиняти авто без причини, поки водій не порушує правила руху, просто для перевірки водія на стан сп'яніння. Він додав, що європейські країни вдало використовують практику "тверезого понеділку". Наприклад, у сусідній Польщі в цей день поліцейські можуть просто зупини та перевірити усі авто на проїжджій частині.

Також серед основних причин ДТП поліцейський назвав недбалість та безвідповідальність пішоходів, які досить часто переходять дорогу у місцях, де перехід не передбачений правилами дорожнього руху.

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