У Києві вперше заговорили про "Гендерний паспорт"

Жінки заробляють на чверть менше за чоловіків. Так вважають у Міністерстві соціальної політики. Україна навіть готується до вступу в коаліцію за рівну оплату праці.

Реальність така: жінки відстають від чоловіків у багатьох галузях, включаючи освіту, оплату праці та можливість кар'єрного росту.

Навесні цього року в Києві вперше заговорили про "Гендерний паспорт". Цей підхід дозволить оцінити ступінь рівності жінок і чоловіків у доступі до ресурсів, роботи, економічних, освітніх, фінансових, соціальних послуг і багато чого іншого. Визначати будуть потреби і права обох статей – в найдрібніших деталях, аж до продовження робочого дня в дитячих садках, щоб хтось із працюючих батьків міг забрати малюка ввечері.

Проведення Першого соціально-економічного форуму є першим етапом співпраці між столичною адміністрацією і громадськістю. У КМДА запевняють, що Київ має політичну волю для досягнення гендерної рівності.

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