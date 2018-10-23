У Києві автокран спричинив масштабну ДТП – військова форма поза законом - вибух на алкогольній фабриці у Мексиці - новини на ObozTV

Масштабна ДТП у центрі столиці. Пошкоджено майже два десятки автівок. Аварія сталася на бульварі Лесі Українки біля одного з найбільших бізнес центрів.

В Україні хочуть штрафувати на майже три з половиною тисячі гривень за незаконне носіння військової форми. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

У Мексиці вибухнула алкогольна фабрика. З місця інциденту евакуювали дві тисячі людей. Поки що відомо про щонайменше одного потерпілого.

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