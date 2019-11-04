У Карпатах прогнозують землетрус: геолог розповів подробиці

Заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера спростував інформацію про те, що найближчим часом на Закарпатті можливий сильний землетрус.

"Нічого подібного я не говорив. Мене запитували про те, чи це можливо, і я відповів: так, може бути. Але землетрус – не трамвай, він за розкладом не ходить", – сказав геолог OBOZREVATEL, коментуючи публікацію в ЗМІ зі своїм "прогнозом".

Він визнав: у 1908 році на Закарпатті "в районі Гуменного" справді були підземні поштовхи інтенсивністю 7 балів. Але говорити про їхню періодичність та циклічність не можна. "Тому що після кожного землетрусу настільки змінюється геологічне середовище, що немає впевненості в тому, що надалі все триватиме так само, як і до цього", – зауважив науковець.

За його словами, точно спрогнозувати час і силу природного явища неможливо. Водночас, як пояснив Кендзера, максимальні землетруси вказані на картах загального сейсмічного районування, "які є обов'язковою нормою Державних будівельних норм України".

У цьому контексті він підкреслив: "Під час землетрусів вбивають не власне поштовхи, а погано зведені будинки". Тому основний спосіб запобігти людським жертвам і масовим руйнаціям – врахування геологічних даних у процесі будівництва житлових будинків та інших споруд.

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