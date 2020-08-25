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25 серпня • оновлено в 14:22
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У Дніпрі чоловік із ножем кидався на дітей

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Автор
Софія Закревська Софія Закревська
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