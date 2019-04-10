У Антикорупційний суд виблалі гідних: експерт пояснив від чого буде залежати його успіх

Головний експерт Антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов вважає, що конкурс з обрання суддів до Антикорупційного суду був одним з найкращих, через його незалежність, аполітичність та незаангажованість, серед всіх конкурсів, які проводились протягом п'яти років.

Всі інші конкурси до антикорупційних структур, за його словами, значно відстають і як наслідок, демонструють вкрай низькі результати діяльності, зокрема, першого створеного такого органу - НАБУ.

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